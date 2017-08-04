Число рабочих мест вне с/х сектора США в июле увеличилось на 209 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле увеличилось на 209 тыс.

Аналитики прогнозировали рост числа новых рабочих мест на 180 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за июнь пересмотрены в сторону повышения до 231 тыс. с 222 тыс., объявленных ранее.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 205 тыс. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 180 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 16 тыс. после увеличения на 12 тыс. в июне. В добывающем секторе число рабочих мест повысилось на 1.2 тыс. после расширения на 5.7 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе – выросло на 6 тыс. после увеличения на 15 тыс. в июне.

В розничной торговле число рабочих мест выросло почти на 1 тыс., в оптовой торговле – на 6.1 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 0.9 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 6 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 4 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 0.1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сократилась на 2.3 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 45 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 49 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 9.8 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 4 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июлем 2016 года число госслужащих выросло на 1.36 млн до 22.36 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июле понизился на 0.1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.3%. Аналитики прогнозировали снижение показателя с 4.4% до 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных на конец июля выросло на 4 тыс. до 6.98 млн человек; число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 345 тыс. до 153.5 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 156 тыс. до 94.66 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 349 тыс. до 160.49 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.9%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 324 тыс. и составила 93.24 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июле выросло на 121 тыс. до 1.8 млн, составив 25.9% от общего числа безработных против 24.3% месяцем ранее и 24.5% в июле 2016 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 66 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.38 млн человек

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 54 тыс. до 125.92 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 393 тыс. до 27.54 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 44 тыс. до 5.28 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.6%.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата составила 26.36 долл против 26.27 долл в июне.

Средняя недельная заработная плата составила 909.42 долл в сравнении с 906.32 долл месяцем ранее.