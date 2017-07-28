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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2017 г.Квартальная прибыль Exxon Mobil оказалась хуже ...
сегодня 15:56

Квартальная прибыль Exxon Mobil оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания Exxon Mobil сообщила о сокращении прибыли по итогам II квартала до 3.35 млрд долл или до 0.78 долл на акцию против 1.7 млрд долл или 0.41 долл на акцию годом ранее.

Совокупная выручка компании выросла до 62.9 млрд долл против 57.7 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль Exxon на уровне 0.84 долл на акцию и доходы в размере 61.3 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Exxon подешевели на 2%.

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