Немецкий бизнес предложил России вернуть турбины Siemens

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, если Россия согласится вернуть Siemens поставленные в Крым турбины, проблема будет "легально решена". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Все еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения", — сказал Хармс.

По его мнению, это стало бы легальным решением проблемы, хотя из-за большого общественного резонанса "определенного негативного эффекта избежать не удастся".

Кроме того, Хармс отметил, что скандал с турбинами негативно скажется на сделках других компаний с Россией. По его словам, комитет выступает против возможного выхода Siemens с российского рынка.