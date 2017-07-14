Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 0.3%

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после снижения на 0.2% в апреле.

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.2% после нулевого изменения в апреле.

Соотношение запасов к продажам в мае составило 1.38 против 1.37 месяцем ранее.