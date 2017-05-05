Законопроект об отмене Obamacare прошел через Конгресс США, на очереди - закон о смягчении банковского регулирования

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 4 мая, нижняя палата парламента США приняла законопроект о замене программы Obamacare новой программой медицинского страхования, предложенной республиканцами.

В пользу законопроекта под названием American Health Care Act проголосовали 217 конгрессменов, против - 213. Все 193 представителя Демократической партии в нижней палате проголосовали против. К ним присоединились 20 республиканцев, сказавших "нет" новой программе. Тем не менее законопроект набрал большинство голосов, и теперь его рассмотрит верхняя палата, которая также находится под контролем республиканцев. Хотя, по мнению экспертов, прохождение законопроекта в Сенате будет более сложной задачей, чем проведение его через Конгресс.

Таким образом, президенту США Дональду Трампу удалось урегулировать разногласия с большинством однопартийцев и добиться принятия важного для себя законопроекта, который нивелирует достижения бывшего президента Барака Обамы, ставившего себе в заслугу реформу системы здравоохранения. Для того, чтобы склонить на свою сторону умеренных республиканцев, сторонники Трампа внесли в законопроект поправку об устранении при определенных условиях запрета, наложенного на страховщиков, взимать дополнительные платежи с граждан, если до заключения договора страхования у них были проблемы со здоровьем. Этот запрет был включен в программу Obamacare.

Вместе с тем в новый законопроект была включена еще одна поправка, которая предполагает увеличение субсидий некоторым категориям граждан, что позволит снизить затраты на страховку для людей, имевших проблемы со здоровьем до заключения договора страхования. В целом законопроект отменяет основное правило Obamacare, в рамках которого большинство американцев были обязаны приобрести какой-либо вид медицинской страховки.

Кроме того, в четверг Банковский комитет и Комитет по финансовым услугам Конгресса одобрили законопроект, смягчающий правила регулирования финансового сектора. Этот законопроект отменяет значительную часть финансовой реформы, прописанной в законе Додда-Франка от 2009 года, и налагает новые ограничения на регулирование банковской деятельности надзорными органами.

Ранее президент Трамп называл смягчение правил банковского регулирования одним из ключевых компонентов свой экономической программы, нацеленной на расширение кредитования и ускорение экономического роста. Однако критики нового законопроекта утверждают, что он отменяет многие важные меры защиты, предпринятые после финансового кризиса, и ставит нацию под угрозу более серьезной катастрофы.

Если законопроект будет принят парламентом, регуляторы не смогут вмешиваться в деятельность банковских организаций и закрывать финансовые институты, находящиеся на пороге банкротства. Он также затруднит работу регуляторов по выявлению крупных банков и проведению более жесткого контроля над деятельностью организаций, которые могут оказать существенное влияние на здоровье финансовой системы страны. Законопроект предусматривает, что, если банк соглашается принять коэффициент достаточности капитала в 10% (capital ratio), он будет освобожден от исполнения большинства существующих правил в рамках закона Додда-Франка.

Также регуляторы теперь обязаны получить одобрение Конгресса на введение новых важных правил, а деятельность Бюро по финансовой защите потребителей будет подвергнута серьёзному реформированию. Полномочия этого Бюро, созданного по закону Додда-Франка, будут урезаны с ограничением его возможностей по наказанию недобросовестных банкиров. Кроме того, Бюро предстоит пройти несколько внешних проверок для уточнения его текущих полномочий и источников финансирования.

В дополнение, законопроект вносит существенные изменения в функционирование Федрезерва, налагая более жёсткий контроль над процессом принятия решений в области монетарной политики и в то же время отделяя экономическую политику ФРС от работы по регулированию финансового сектора.

Как ожидается, вскоре законопроект будет рассмотрен Конгрессом, и, вероятней всего, благодаря республиканскому большинству будет принят после внесения некоторых поправок Банковским комитетом Сената.

Подготовлено с использованием материалов Reuters и CNBC.