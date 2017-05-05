Число рабочих мест вне с/х сектора США в апреле увеличилось на 211 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в апреле увеличилось на 211 тыс.

Аналитики прогнозировали рост числа новых рабочих мест на 194 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за март пересмотрены в сторону понижения до 79 тыс. с 98 тыс., объявленных ранее.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 194 тыс. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 190 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 6 тыс. после увеличения на 13 тыс. в марте. В добывающем секторе число рабочих мест повысилось на 8.8 тыс. после расширения на 10.5 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе – выросло на 5 тыс. после увеличения на 1 тыс. в марте.

В розничной торговле число рабочих мест повысилось на 6.3 тыс., в оптовой торговле увеличилось на 8.2 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 3.5 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 19 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 7 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 5.3 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 3.3 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 36.8 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 39 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников повысилось почти на 4 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 17 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с апрелем 2016 года число госслужащих сократилось на 238 тыс. до 22.34 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в апреле понизился на 0.1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.4%, достигнув минимального уровня с мая 2007 года. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 4.6% с 4.5% в марте. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных на конец апреля сократилось на 146 тыс. до 7.06 млн человек; число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 156 тыс. до 153.16 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, увеличилось на 162 тыс. до 94.38 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 12 тыс. до 160.21 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.9%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 290 тыс. и составила 94.8 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в апреле сократилось на 61 тыс. до 1.63 млн, составив 22.6% от общего числа безработных против 23.3% месяцем ранее и 28.5% в апреле 2016 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 19 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.54 млн человек

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 480 тыс. до 125.99 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 370 тыс. до 27.23 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 281 тыс. до 5.27 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.9% против 8.6% в марте.

Средняя продолжительность рабочей недели в апреле составила 34.4 часа, увеличившись на 0.1 по сравнению с мартовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата составила 26.19 долл против 26.12 долл в марте.

Средняя недельная заработная плата составила 900.94 долл в сравнении с 895.92 долл месяцем ранее.