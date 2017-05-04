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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 мая 2017 г.Российский рынок: итоги 3 мая
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 3 мая
Эмитенты:   Роснефть  |  Система АФК

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашнего торгового дня рублевый индекс ММВБ снизился на 1.64% и составил 1,993.66 б.п., а долларовый индекс РТС опустился на 2.13% - до отметки 1,096.35 б.п. Бо́льших потерь по рублевому индикатору избежать удалось благодаря ослаблению рубля к доллару и евро. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ возросли относительно вторника дня – до 35.18 млрд руб.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги АФК "Система", рухнувшие на 36.92% после сообщения об иске на 106.6 млрд руб, поданном "Роснефтью" и контролируемой ею "Башнефтью" к холдингу. Сумма взыскания для компании весьма существенная. "Роснефть" обвиняет АФК в выводе активов и преднамеренном обесценении "Башнефти". Днем Московская биржа применила к бумагам АФК формат дискретного аукциона.

Под раздачу попали и акции крупнейшего актива "Системы" – компании МТС, имеющей заметный вес в индексе ММВБ (10 место из 50 в базе расчета, доля 2.73%). В первой половине дня Мосбиржа изменила диапазон рыночных рисков бумаг МТС. Акции оператора связи финишировали у отметки 247.3 руб (-10.4%).

Бумаги еще одного актива АФК – "Детского мира" подешевели на 7.03%. На фоне иска к основному акционеру инвесторы проигнорировали данные финансовой отчетности ретейлера.

Иск "Роснефти" может аукнуться и всему российскому рынку. Как отметили аналитики, споры с участием "Роснефти" (-1.55%) лишают российские активы привлекательности.

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