Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 03 мая 2017 года.

Информация, полученная за период, прошедший после мартовской встречи Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда продолжил укрепляться, даже несмотря на замедление роста экономической активности. Прирост рабочих мест в среднем в последние месяцы был значительным, и уровень безработицы понизился. Расходы домохозяйств повышались лишь умеренно, но фундаментальные факторы, которые лежат в основе продолжающегося роста потребления, остались прочными. Инвестиции предпринимателей в основной капитал укрепились. Инфляция, измеряемая на 12-месячной основе, недавно вплотную приблизилась к долгосрочной цели Комитета в 2%. За исключением цен на энергоносители и продукты питания, потребительские цены в марте снизились, и инфляция продолжила колебаться чуть ниже 2%. Рыночные индикаторы, оценивающие инфляционное уравновешивание, остаются низкими; индикаторы, основанные на исследованиях долгосрочных инфляционных ожиданий, в целом почти не изменилось.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет полагает, что замедление темпов [экономического] роста в течение первого квартала, вероятно, окажется временным, и продолжает ожидать, что на фоне постепенной корректировки настроя монетарной политики экономическая активность будет расширяться умеренными темпами, условия на рынке труда в некоторой степени улучшатся дополнительно, и инфляция стабилизируется в области 2% в среднесрочной перспективе. Краткосрочные риски, касающиеся экономической перспективы, выглядят преимущественно сбалансированными. Комитет продолжит внимательно отслеживать инфляционные индикаторы и развитие глобальной экономической и финансовой ситуации.

В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.75 - 1.00%. Настрой монетарной политики остаётся аккомодационным, тем самым поддерживая дальнейшее улучшение условий на рынке труда и устойчивое возвращение к 2%-ной инфляции.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своими целями по максимальной занятости и инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации. Комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое развитие ситуации с инфляцией относительно его симметричной инфляционной цели. Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким путём, который будет гарантировать постепенное увеличение ставки по федеральным фондам; ставка по федеральным фондам, вероятно, останется на некоторое время ниже тех уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория ставки по федеральным фондам будет зависеть от экономической перспективы, освещаемой поступающими данными.

Комитет придерживается своей текущей политики по реинвестированию основных платежей по его вложениям в агентские долговые обязательства и агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными активами, в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными активами, и по пролонгации сроков погашения казначейских облигаций в ходе аукциона, и он намерен это делать до тех пор, пока нормализация уровня ставки по федеральным фондам не пойдет полным ходом. Эта политика, подразумевающая сохранение вложений Комитета в долгосрочные ценные бумаги в значительных объёмах, должна способствовать сохранению аккомодационных финансовых условий.

Голосовавшие за решение Комитета по монетарной политике: Джанет Йеллен, председатель ФРС; Уильям Дадли, заместитель председателя ФРС; Лаэл Брэйнард; Чарльз Эванс; Стэнли Фишер; Патрик Харкер; Роберт Каплан; Нил Кашкари; и Джером Пауэлл.