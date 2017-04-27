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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 апреля 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:47

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.5 тыс. до 242.25 тыс.

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 апреля, выросло на 14 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 257 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 241 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 243 тыс., пересмотрено с 244 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 242.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 15 апреля, увеличилось на 10 тыс. и составило 1988 тыс. против 1978 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1979 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 16.0 тыс. до 2007.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 апреля, сократилось на 96.4 тыс. и составило 2.08 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.26 млн человек.

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