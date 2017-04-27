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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 апреля 2017 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:36

Объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0.7%

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.3%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.3% (пересмотрено с +1.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидаемого повышения на 0.4%. В феврале показатель повысился на 0.7% (пересмотрено с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.1% в феврале (пересмотрено с (-0.4%).

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