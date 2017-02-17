Главные темы дня на рынках Европы: снижение цен на нефть, слабые прогнозы ведущих компаний, война Дональда Трампа с американскими СМИ

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются на фоне публикации слабых макроэкономических данных и разочаровывающих прогнозов крупнейших компаний. Тем не менее во второй половине дня индексы отошли от минимальных значений благодаря сообщениям ряда корпораций о повышении дивидендов.

К 14:55 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0.25% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.2%, но снижения германского DAX и французского CAC-40 на 0.2% и 0.75% соответственно. Первоначально индекс Stoxx Europe 600 терял более 0.6%.

В четверг Stoxx Europe 600 подешевел на 0.4%, закрывшись в отрицательной области впервые за восемь торговых сессий.

Акции голландской компании Royal Vopak - поставщика хранилищ для продукции нефтяной и химической промышленности к 14:55 мск упали на 6.7% после её сообщения, что по итогам 2017 года операционная прибыль до уплаты налогов и без учёта расходов на амортизацию "не превысит результатов 2016 года".

Лучше рынка выглядят акции британского трастового фонда Segro PLC, работающего на рынке недвижимости. Капитализация фонда расширилась на 4.2% после его сообщения о повышении дивидендов, несмотря на сокращение доналоговой прибыли в 2016 году.

Бумаги германской страховой компании Allianz SE подорожали на 1.1% после сообщений о повышении дивидендов и запуске новой программы по выкупу собственных акций.

Цены на нефть в пятницу снизились на фоне сохраняющихся опасений по поводу роста нефтедобычи в США, что нивелировало оптимизм, связанный со слухами о возможном дополнительном сокращении производства нефти странами ОПЕК.

К текущему моменту апрельский контракт на нефть марки Brent подешевел на 0.8% по сравнению с уровнем закрытия четверга, достигнув 55.3 долл за барр.

Накануне в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в ОПЕК о том, что картель и страны, не входящие в ОПЕК, могут продлить заключенное на 6 месяцев соглашение о сокращении нефтедобычи с 1 января 2017 года примерно на 1.8 млн барр. в сутки (на 1.2 млн барр. - страны ОПЕК и на 558 тыс. барр. - страны, не входящие в картель). Дополнительное сокращение может произойти, если среднегодовые поставки нефти не снизятся на 300 млн барр.

Согласно недавнему докладу ОПЕК, в декабре прошлого года поставки нефти странами картеля сократились пятый месяц подряд, составив 33.8 млн барр. в сутки, однако оказались на 13 млн барр. больше, чем за декабрь 2015 года, и на 299 млн барр. выше пятилетнего средневзвешенного значения.

Январские данные указали, что страны ОПЕК сократили добычу в первый месяц текущего года на 890 тыс. барр. в сутки до 32.14 млн барр. в сутки, то есть, уменьшили производство на 90% от ранее согласованных объёмов.

Вместе с тем, согласно официальным прогнозам, добыча нефти в США в этом году может вырасти на 100 тыс. барр. в сутки до 9.0 млн барр. в сутки и увеличиться в следующем году дополнительно на 500 тыс. барр в сутки. Причём некоторые аналитики полагают, что в 2017 году производство нефти в США может вырасти ещё больше и достигнуть 9.3 - 9.4 млн барр. в сутки. По их словам, ценовой коллапс на рынке нефти, наблюдавшийся последние два с половиной года, заставил американских нефтепроизводителей инвестировать больше средств в инновационные технологии. И сейчас некоторые крупные американские компании сократили уровень безубыточности до 30 долл за барр., в то время как у средних компаний уровень безубыточности составляет порядка 50 долл за барр.

Макроэкономические данные, опубликованные в пятницу, также не способствуют формированию устойчивого повышательного тренда фондовых индексов. Профицит платёжного баланса еврозоны в декабре сузился до 31.0 млрд евро в сравнении с рекордным значением в 36.4 млрд евро в ноябре. Тем не менее по итогам прошлого года кумулятивный профицит платёжного баланса еврозоны составил 3.4% ВВП, повысившись с 3.1% годом ранее.

Британский фунт сегодня снизился против доллара США почти на 0.6%, достигнув отметки 1.2387 (в сравнении с 1.2494 в четверг вечером) после выхода данных о сокращении розничных продаж в Великобритании в январе на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидавшегося повышения на 1.0%. По мнению аналитиков, слабость розничных продаж связана с ускорением темпов роста инфляции, что вынуждает британских потребителей сокращать расходы. К текущему моменту пара GBR/USD достигла отметки 1.2420.

В поле зрения инвесторов также оказались вчерашние комментарии президента США Дональда Трампа. В ходе пресс-конференции Трамп обрушился на американскую прессу, обвинив её в нечестности и создании фейковых новостей, а также заявил о "бардаке" оставленном ему предыдущей администрацией.

"К сожалению, многие СМИ в Вашингтоне, равно как в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, в частности, высказываются не для народа, но в определённых интересах и для тех, кто извлекает выгоду из очевидно очень, очень неправильно работающей системы, - сказал Трамп. - Пресса стала настолько бесчестной, что, если мы не начнём говорить об этом, то принесём огромный вред американскому обществу. Пресса вышла из-под контроля. Уровень бесчестности вышел из-под контроля". По его словам, "ложные сообщения в СМИ и от простых людей - фальшивые, отвратительные фейковые сообщения - усложняют процесс достижения договорённостей с Россией".

Кроме того, новый президент США заявил: "Как вы знаете, наша администрация унаследовала множество проблем в правительстве и экономике. Честно говоря, я унаследовал бардак. И внутри страны, и за рубежом". Как сообщает RT, в качестве примеров беспорядка за пределами страны Трамп привёл бедственную ситуацию на Ближнем Востоке и распространение "Исламского государства" (террористической организации, запрещённой в РФ).

Вместе с тем Трамп отметил, что он продолжает формировать правительство, несмотря на "задержки и обструкцию со стороны демократов в сенате, чего мы не видели многие годы".

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.