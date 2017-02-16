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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2017 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 16:38

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в январе выросло на 4.6%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в январе выросло на 4.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1285 тыс. в годовом выражении против 1228 тыс. в декабре (пересмотрено с 1210 тыс.).

Аналитики ожидали, что в январе число выданных разрешений на строительство составит 1230 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных разрешений увеличилось на 8.2%.

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