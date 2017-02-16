Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 0.5 тыс. и составила 245.25 тыс.

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 февраля, выросло на 5 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 239 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 243 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 234 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 245.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 4 февраля, уменьшилось на 3 тыс. и составило 2076 тыс. против 2079 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 2078 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.25 тыс. до 2080.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 января, сократилось на 11.5

тыс. и составило 2.53 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.72 млн человек.