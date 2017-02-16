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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2017 г.Российский рынок: итоги 15 февраля
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Российский рынок: итоги 15 февраля
Эмитенты:   АвтоВАЗ  |  Аэрофлот  |  КАМАЗ  |  Магнит  |  Мостотрест  |  Мосэнерго  |  МТС  |  Новороссийский морской торговый порт  |  РБК  |  Российские сети  |  Ростелеком  |  Русал  |  РусГидро  |  Сбербанк  |  Система АФК  |  Сургутнефтегаз  |  Юнайтед Компани РУСАЛ Плс

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашней торговой сессии рублевый индекс ММВБ, который в последнее время двигался в противоположном рублю направлении, скорректировался к отметке 2,137.08 б.п. (-0.2%). долларовый индекс РТС остановился на уровне 1,172.59 б.п. (-0.11%).

Лучше рынка выглядели акции сотовых операторов, не оправданно низко оценивающихся в условиях крепнущих ожиданиях ослабления требований "закона Яровой". Внутри дня пытались раллировать "МТС" (+2.2%), на новости о выкупе в рамках buyback акций и у основного акционера, АФК "Система" (-2.6%), но к концу дня растерял большую часть роста, показав в целом сравнимый с "МегаФоном" (+1.4%) результат.

Пользовались спросом отдельные бумаги в металлургическом и горнодобывающем секторе, где продолжил расти перепроданный "РусАл" (+1.8%) и отскочил от 200-дневной средней "НорНикель" (+2.0%), а большинство других его представителей, получив поддержку от надежд на ослабление рубля и рост рынка металлов, смогло выглядеть лучше рынка. Лишь Распадская (-2.4%) заметно снизилась, скорректировав, впрочем, ралли предыдущего дня.

В акциях банков можно отметить ао "Сбербанка" (+0.5%), раллировавшие внутри дня, но растерявшие к закрытию большую часть внутридневного роста.

Слабо завершили день акции нефтегазового сектора, где продолжилось снижение ключевых "голубых фишек" во главе с "Роснефтью" (-2.7%), а прибавить в курсовой стоимости удалось лишь отдельным бумагам во главе с ап "Сургутнефтегаза" (+1.6%).

С перевесом в сторону снижения завершили день бумаги электроэнергетики ("РусГидро": -2.2%; "Интер РАО": -2.9%; "Россети": +0.6%; "Мосэнерго": +0.6%), транспортного ("Аэрофлот": -1.3%; "НМТП": -1.5%) и потребительского ("Лента": -4.0%; "Магнит": -0.3%; "Дикси": +1.7%) секторов.

Из аутсайдеров дня отметились "РБК" (-3.6%), "Ростелеком" (-2.6%) и продолжающие корректировать ралли предыдущих дней "Мостотрест" (-1.2%) и ап "АвтоВАЗА" (-3.1%). В лидерах роста "Камаз" (+2.9%).

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