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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 февраля

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за декабрь;

03:15 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за январь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за январь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за декабрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за январь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за январь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль;

16:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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