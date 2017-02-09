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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 февраля 2017 г.Российский рынок: итоги 8 февраля
вчера 09:45

Российский рынок: итоги 8 февраля
Эмитенты:   Акрон  |  Газпром  |  ЛУКОЙЛ  |  ММК  |  НЛМК  |  Новатэк  |  ОГК 2  |  Полиметалл  |  Полюс  |  Роснефть  |  Русал  |  Сбербанк  |  Сургутнефтегаз  |  Транснефть  |  ФСК ЕЭС  |  Энел Россия  |  Юнайтед Компани РУСАЛ Плс

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге, к завершению торговой сессии вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ потерял 1.3%, его значение составило 2,189.61 б.п. Долларовый индекс РТС ослаб на 1.23% - до 1,164.65 б.п. Объемы торгов относительно вчерашнего дня выросли - до 36,147.0 млрд руб.

На фоне негативной динамики котировок "черного золота" в лидерах снижения оказались бумаги нефтегазового сектора: "Транснефть" (ап-7%), "Лукойл" (-2.3%), Башнефть" (ао-1.7%, ап-1%), "Новатэк" (-0.8%), "Сургутнефтегаз" (ап-0.8%, ао-0.2%). Давление на акции "Роснефти" (-2.9%) и "Газпрома" (-2.35%) оказывали еще и корпоративные новости. Бумаги "Роснефти" дешевели на фоне появления вопросов к сделке по приватизации у зарубежных банков.

Исключение составили акции "Татнефти", растущие на 1.7%. Акции позитивно восприняли новости об увеличении компанией добычи в январе на 6%.

Кроме того, в аутсайдерах отметились: "ОГК-2" (-4.5%), "Энел Россия" (-3.11%), "Русал" (рдр-3.01%).

Основной прирост показали акции "ФСК ЕЭС" (+3.29%), растущие в ожидании хороших дивидендов. Позитивное движение также показали "НЛМК" (+2.7%), "Полиметалл" (+2.6%), "Полюс" (+1.17%), "ММК" (+0.9%), "Акрон" (+0.9%), "ТМК" (+0.5%).

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС вырос на 0.15% и составил 116, 500.0 б.п. Фьючерс на акции "Сбербанка" оказался в плюсе на 0.37%, фьючерс на акции "Газпрома" на 0.15%, фьючерс на акции "Лукойла" на 0.06%.

Российская валюта показывает парадоксальную крепость. Рубль игнорирует снижение нефтяных котировок, кроме того, на курсе отечественной валюты не сказалось начало валютных интервенций Банком России. Аналитики связывают такую динамику с проведением аукционов ОФЗ.

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