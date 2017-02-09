Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 февраля

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за декабрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за январь;

03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за декабрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за январь;

03:10 мск: Выступление главы Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилера;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за IV квартал;

06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за январь, предварительно;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за январь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;

10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:10 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

21:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.