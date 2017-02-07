Шувалов опроверг информацию о планах правительства приватизировать РЖД

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Власти России пока не рассматривают вопрос о приватизации РЖД, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Сразу скажу, что мы не собираемся приватизировать РЖД. Буквально на днях в правительстве утверждена программа приватизации, и РЖД в этот список не входит. Больше того, когда мы обсуждали в прошлом приватизацию РЖД, речь шла о совсем небольшом пакете, который можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, но сейчас и этого нет в повестке", — отметил Шувалов в интервью газете "Известия".

Напомним, что доля государства в РЖД составляет 100%. МЭР предлагало приватизировать пакет акций РЖД в 2017 году, а глава ФАС Игорь Артемьев называл целесообразной продажу 5-10% акций РЖД в следующем году. Согласно подготовленному МЭР проекту прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы, в этот период планируется сокращение госдоли в РЖД до 75% плюс 1 акция. Таким образом, речь шла о продаже 25% минус одна акция РЖД.