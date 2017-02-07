Российский рынок: итоги 6 февраля

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге к закрытию вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ снизился на 0.72% и составил 2,210.51 б.п., а долларовый индекс РТС опустился на 0.99% - до отметки 1,178.52 б.п. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно пятницы – до 28,05 млрд руб. В целом свежих идей для направленного движения фондового рынка нет.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги горнодобывающих компаний: "Норникель" (-1.66%), "Русал" (РДР -3.36%). Поводом для продаж стала коррекция цен на промышленные металлы и укрепление курса рубля.

Хуже рынка также финишировали "Башнефть" (ао -6.45%, ап -2.71%), АФК "Система" (-3.14%), "ФосАгро" (-2.79%), "ФСК ЕЭС" (-2.38%), "ОГК-2" (-2.17%), "Яндекс" (-2.13%).

Лидерами повышения стали акции "Северстали" (+2.5%), "МегаФона" (+0.8%), "ТМК" (+0.79%), ап "Мечела" (+1.28%).

"РусГидро" (+1.2%) объявила о начале с 7 февраля 2017 года открытой подписки на акции в рамках допэмиссии.

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС вырос на 0.18% и составил 118, 050.0 б.п. Фьючерс на акции "Сбербанка" оказался в плюсе на 0.02%, фьючерс на акции "Газпрома" поднялся на 0.09%, на акции "Лукойла" потерял 0.06%.

На валютных торгах Московской биржи рубль укрепил позиции к доллару США и евро.