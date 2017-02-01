Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В кабмине опровергли наличие решения о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает "РБК".

"Решения о повышении пенсионного возраста нет", - заявил вице-премьер Ольги Голодец, которая курирует социальный блок.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщила, что принято принципиальное решение о повышении пенсионного возраста граждан и в правительстве в данный момент обсуждают параметры реформы. "Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет" — пишет издание.