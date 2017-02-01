Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 февраля

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за IV квартал;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за IV квартал;

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь;

01:35 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за январь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за январь;

10:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за январь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за январь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за январь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь;

12:30 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за январь;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за январь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за январь;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за январь.