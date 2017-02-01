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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 февраля 2017 г.Российский рынок: итоги 31 января
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Российский рынок: итоги 31 января
Эмитенты:   Аэрофлот  |  Газпром  |  ММК  |  НЛМК  |  Новатэк  |  Полиметалл  |  Роснефть  |  Русал  |  РусГидро  |  Сбербанк  |  Северсталь  |  Система АФК  |  Татнефть  |  ФСК ЕЭС  |  Энел Россия  |  Юнайтед Компани РУСАЛ Плс

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашней торговой сессии рублевый индекс ММВБ закрылся на уровне 2,217.39 б.п. (-0.75%). долларовый индекс РТС потерял 0.97% до отметки 1,164.15 б.п.

Акции "Башнефти" прибавили более 10% после завершения оферты "Роснефти" (+0.4%).

Росли "ММК" (+3.5%), "Полиметалл" (+2.6%), "Русал" (+2.9%), "НЛМК" (+1.6%), "Аэрофлот" (+1.9%).

"Норникель" по итогам 2016 года снизил производство никеля на 12%. Бумаги вчера снизились на 1.4%. Падали также "Северсталь" (-1.45), "Новатэк" (-1.6%), "Татнефть" (-3.45%), АФК "Система" (-2.5%), "Энел Россия" (-1.6%), "РусГидро" (-1.9%), "ФСК ЕЭС" (-1.7%).

В вечернюю сессию на срочном рынке фьючерс на индекс РТС потерял 0.38%. Фьючерс на акции "Сбербанка" вырос на 0.09%, "ЛУКОЙЛа" на - 0.13%, "Газпрома" - на 0.13%.

Рубль под давлением. Вчера утром появилась информация относительно расчетов Минфина по ключевым параметрам бюджетной системы и курсе рубля при осуществлении "временного бюджетного правила". По заявлению министерства, текущий курс рубля является завышенным и для стабилизации экономики требуется снижение курса национальной валюты примерно на 10%. Последнее время игроки ожидали заявлений руководства страны относительно масштабов предполагаемого воздействия на курс рубля.

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