Курс доллара 60.0851   Курс евро 64.2850  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 февраля

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за IV квартал;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за IV квартал;

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь;

01:35 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за январь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за январь;

10:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за январь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за январь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за январь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь;

12:30 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за январь;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за январь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за январь;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за январь.

Другие новости

вчера
19:32
"ПОЛЮС" РАЗМЕСТИТ 6-ЛЕТНИЕ ЕВРОБОНДЫ В ДОЛЛАРАХ С ДОХОДНОСТЬЮ 5,25% - ИСТОЧНИК
вчера
19:01
ОБЗОР: "Норникель" в 2016 г сократил выпуск никеля на 12% - до 235,7 тыс тонн
вчера
18:43
ОБЗОР: Отели Турции стали предлагать туроператорам цены в рублях - Сбербанк
вчера
18:31
Кировский глава рассказал Медведеву об инвестпроектах в лесной отрасли после "НЭПа"
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 февраля
вчера
18:08
Индекс доверия потребителей в США в январе упал до 111,8 пункта - ниже прогноза
вчера
18:05
Conference Board: Индекс потребительского доверия в США в январе умеренно снизился
вчера
18:02
Индекс доверия потребителей в США в январе упал до 111,8 пункта - ниже прогноза
вчера
17:57
Трамп призвал фармацевтические компании снизить цены и увеличить производство в США
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков