Conference Board: Индекс потребительского доверия в США в январе умеренно снизился

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 111.8 пункта против 113.3 в месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 112.6 в сравнении с первоначально объявленным декабрьским значением 113.7.

Индекс оценки текущей ситуации в январе повысился до 129.7 против 123.5 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 99.8 против 106.4 в декабре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.