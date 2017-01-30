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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 января 2017 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:03

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре вырос на 1.6%

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в декабре 2016 года вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 2.5% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 1.6%.

По итогам 2016 года индекс снизился на 2.0%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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