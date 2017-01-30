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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 января 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 31 января

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за декабрь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за декабрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, предварительно;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за январь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;

03:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Решение Банка Японии по процентной ставке;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за декабрь;

09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:30 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за декабрь;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за декабрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, предварительно;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварительно;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за декабрь;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за декабрь;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за январь, предварительно;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за декабрь;

16:30 мск: ВВП Канады за ноябрь;

16:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за IV квартал;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за январь.

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