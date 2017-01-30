Базовая инфляция в США в декабре выросла на 0.1%

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в декабре выросла на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.7% после повышения на 1.7% месяцем ранее (пересмотрено с +1.6%), продолжив колебаться ниже целевого уровня ФРС в 2%.