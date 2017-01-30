Личные доходы американских потребителей в декабре выросли на 0.3%, расходы увеличились на 0.5%

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в декабре 2016 года выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в декабре на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы выросли также на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в декабре увеличились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.2% в ноябре.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в декабре на 0.4%.

Норма сбережений составила 5.4% в сравнении с 5.5% месяцем ранее.