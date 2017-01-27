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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2017 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре сократился на 0.4%

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 2.7%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования снизился на 4.8% (пересмотрено с (-4.6%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с прогнозом. В ноябре показатель повысился на 1.0% (пересмотрено с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.5% в ноябре (пересмотрено с +0.9%).

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