Квартальная прибыль Chevron снизилась

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская нефтяная компания Chevron сегодня сообщила о сокращении прибыли в IV квартале до 415 млн долл или до 0.22 долл на акцию по сравнению с 588 млн долл или 0.31 долл на акцию годом ранее.

Выручка Chevron выросла до 31.49 млрд долл с 29.25 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 0.64 долл на акцию и выручку Chevron на уровне 36.96 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции подешевели на 3%.