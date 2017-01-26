Профицит торгового баланса Швейцарии в декабре расширился до 2.72 млрд швейцарских франков

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в декабре расширился до 2.72 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 2.59 млрд швейцарских франков за аналогичный период прошлого года.

В ноябре профицит торгового баланса составил 3.5 млрд швейцарских франков (пересмотрено с 3.64 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.81 млрд швейцарских франков.