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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2017 г.IKEA снизит цены в России на 15-20%
вчера 10:30

IKEA снизит цены в России на 15-20%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания IKEA в четверг объявит о снижении цен на 15–20% на 1.8 тысячи видов товара, на некоторые товары цена снизится на 40%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Ведомости".

Генеральный директор сети в России Вальтер Каднар сообщил газете, что цель компании - долгосрочные инвестиции, группа хочет наращивать продажи в натуральном выражении. Располагаемые доходы потребителей сократились, и IKEA старается привлечь так много покупателей, как может, сдерживая цены, отметил Каднар.

Газета отмечает, что осенью ожидается запуск пятой мебельной фабрики IKEA в России на которой будут производиться кухни и гардеробы. Значительная доля сниженных цен придется на эти товары. Кроме того, последний год рубль был довольно стабилен относительно других валют, это один из факторов, который позволил снизить цены.

"Каднар не смог уточнить, сколько составила инфляция на ассортимент IKEA за последние два года. Но, по его словам, в результате объявленной программы в ряде случаев цены будут ниже докризисных", - отмечает агентство.

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