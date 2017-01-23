Курс доллара 59.5034   Курс евро 63.9424  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2017 г.Компания Halliburton сообщила об убытках
вчера 16:43

Компания Halliburton сообщила об убытках

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о росте убытков по результатам за IV квартала текущего года в размере 149 млн долл или 0.17 долл на акцию в сравнении с убытками в размере 28 млн долл или 0.03 долл на акцию годом ранее.

Скорректированный убыток составил 0.04 долл на акцию.

Доходы Halliburton сократились до 4.02 млрд долл с 5.08 млрд долл.

Аналитики прогнозировали убыток Halliburton на уровне 0.02 долл на акцию и доходы в размере 4.1 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Halliburton подешевели на 0.5%.

Другие новости

вчера
16:53
ВТБ в понедельник разместил однодневные облигации на все 50 млрд руб
вчера
16:52
Квартальная прибыль McDonald's снизилась, но оказалась лучше прогнозов аналитиков
вчера
16:45
ПМХ в 2016 г увеличил выпуск кокса на 3,6% - до 2,824 млн тонн
вчера
16:43
Компания Halliburton сообщила об убытках
вчера
16:43
Компания Halliburton сообщила об убытках
вчера
16:12
Металлоторговая компания "Мечела" в 2016 г увеличила продажи на 6%, до 1,9 млн тонн
вчера
16:05
Объем госдолга еврозоны в III квартале упал до минимума с 2012 г - 90,1% от ВВП
вчера
16:00
Промышленное производство в РФ в 2016 г выросло на 1,1% – Росстат
вчера
16:00
РФ в 2016 г увеличила добычу угля на 3,4%, до 385 млн тонн - Росстат
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков