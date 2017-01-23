Компания Halliburton сообщила об убытках

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о росте убытков по результатам за IV квартала текущего года в размере 149 млн долл или 0.17 долл на акцию в сравнении с убытками в размере 28 млн долл или 0.03 долл на акцию годом ранее.

Скорректированный убыток составил 0.04 долл на акцию.

Доходы Halliburton сократились до 4.02 млрд долл с 5.08 млрд долл.

Аналитики прогнозировали убыток Halliburton на уровне 0.02 долл на акцию и доходы в размере 4.1 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Halliburton подешевели на 0.5%.