Квартальная прибыль McDonald's снизилась, но оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's сообщил о снижении прибыли по итогам IV квартала 2016 года до 1.19 млрд долл или до 1.44 долл на акцию в сравнении с 1.21 млрд долл или 1.31 долл на акцию годом ранее.

Совокупная выручка компании снизилась до 6.03 млрд долл по сравнению с 6.34 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль McDonald's на уровне 1.41 долл на акцию и доход в размере 6 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции McDonald's подорожали на 0.3%.