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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2017 г.Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла
вчера 17:15

Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о росте чистой прибыли по итогам II финансового до 7.88 млрд долл или 2.88 долл на акцию в сравнении с 3.21 млрд долл или 1.12 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 1.08 долл на акцию.

Доходы компании сократились до 16.86 млрд долл по сравнению с 16.92 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.06 долл на акцию и доходы 16.77 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подорожали на 1.8%.

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