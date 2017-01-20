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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2017 г.Компания General Electric сообщила о снижении п...
вчера 17:10

Компания General Electric сообщила о снижении прибыли и выручки

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленно-финансовый концерн General Electric сообщил по результатам за IV квартал о снижении прибыли до 3.49 млрд долл или 0.39 долл на акцию по сравнению с 6.28 млрд долл или 0.64 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.46 долл за акцию, что совпало с прогнозом аналитиков.

Выручка компании снизилась на 2% до 33.09 млрд долл.

Аналитики прогнозировали доходы в размере 33.94 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции GE подешевели на 0.6%.

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