Российский рынок: итоги 16 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ закрыл день на уровне 2,189.07 б.п. (-0.27%). Долларовый индекс РТС снизился на 0.1% до отметки 1,151.05 б.п.

Между тем спросом пользовались металлурги и золотодобывающие компании. Фаворитом стали РДР "Русала" (+3.6%), акции "ММК" (+1.1%), "Северстали" (+0.9%), ап "Мечела" (+2.5%), бумаги "Полюса" (+1.7%). Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений - "ФосАгро" - прибавил 1.4%. Акционеры компании утвердили дивиденды в размере 39 рублей на акцию. Бумаги "Уралкалия" прибавили 1.1% на фоне роста выпуска товарного хлористого калия на производственных площадках в IV квартале 2016 года на 3.5%. Среди ритейлеров отличился "Магнит", скорректировавшийся на 2% после падения в течение пяти сессий подряд. В нефтегазовом секторе лидировали ап "Башнефти", прибавив к концу дня чуть более 2% и "Роснефть", прибавившая 1%. При этом остальные бумаги сегмента снижались: "Лукойл" (-1.5%), "Газпром нефть" (-0.8%), "Татнефть" (-1.3%). Падали также акции "Газпрома" (-1.3%), "ТГК-1" (-2.4%), "ИНТЕР РАО" (-1.9%), "Мосбиржи" (-1.2%), ап "Сбербанка" (-1.2%).