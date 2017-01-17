Курс доллара 59.6067   Курс евро 63.2308  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2017 г."Уралвагонзавод" получил госгарантии в размере ...
сегодня 10:15

"Уралвагонзавод" получил госгарантии в размере 25.7 млрд рублей‍
Эмитенты:   Альфа Банк  |  ВТБ  |  Газпромбанк  |  Уралвагонзавод НПК  |  Югра Банк

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Корпорации "Уралвагонзавод" предоставлены государственные гарантии в объеме 25.7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Денежные средства предоставлены для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия интегрированной структуры, а также по кредитам дочерних предприятий – ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш".

Соответствующие договоры о предоставлении государственных гарантий подписаны 30 декабря 2016 года. Процесс одобрения и оформления государственных гарантий длился около 8 месяцев.

Государственные гарантии предоставлены, в том числе, в качестве обеспечения по кредитам, выдаваемым АО "Газпромбанк" на цели погашения ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш" основного долга по кредитным договорам с АО "Альфа-банк" в рамках заключенных мировых соглашений.

Кредиты корпорации "УВЗ", привлеченные ранее на финансирование основной производственной деятельности, рефинансируются под обеспечение государственными гарантиями в банках, являющихся основными стратегическими финансовыми партнерами корпорации – АО "Газпромбанк", ПАО Банк "Югра", банке "ВТБ" (ПАО) и прочими.

Другие новости

сегодня
11:41
Баррель нефти ОПЕК 16 января подешевел на 0,89% - до $52,17
сегодня
11:30
Аграрии РФ должны применять в основном российские семена картофеля через 5-7 лет - Ткачев
сегодня
11:15
Порошенко прибыл в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме
сегодня
10:57
ОБЗОР: "Трансконтейнер" в 2016 году увеличил перевозки на 8,9%, в IV квартале - на 13,3%
сегодня
10:15
"Уралвагонзавод" получил госгарантии в размере 25.7 млрд рублей‍
сегодня
10:01
ТРАНСКОНТЕЙНЕР В 2016 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ПЕРЕВОЗКИ НА 8,9%, В IV КВАРТАЛЕ - НА 13,3% - КОМПАНИЯ
сегодня
09:45
Российский рынок: итоги 16 января
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 января
сегодня
08:50
ВТБ профинансировал приватизацию "Роснефти" на 692 млрд руб - газета
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков