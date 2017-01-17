"Уралвагонзавод" получил госгарантии в размере 25.7 млрд рублей‍

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Корпорации "Уралвагонзавод" предоставлены государственные гарантии в объеме 25.7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Денежные средства предоставлены для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия интегрированной структуры, а также по кредитам дочерних предприятий – ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш".

Соответствующие договоры о предоставлении государственных гарантий подписаны 30 декабря 2016 года. Процесс одобрения и оформления государственных гарантий длился около 8 месяцев.

Государственные гарантии предоставлены, в том числе, в качестве обеспечения по кредитам, выдаваемым АО "Газпромбанк" на цели погашения ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш" основного долга по кредитным договорам с АО "Альфа-банк" в рамках заключенных мировых соглашений.

Кредиты корпорации "УВЗ", привлеченные ранее на финансирование основной производственной деятельности, рефинансируются под обеспечение государственными гарантиями в банках, являющихся основными стратегическими финансовыми партнерами корпорации – АО "Газпромбанк", ПАО Банк "Югра", банке "ВТБ" (ПАО) и прочими.