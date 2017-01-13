Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.7%

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после сокращения на 0.1% в октябре (пересмотрено с (-0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0.1% после роста на 0.7% в октябре.

Соотношение запасов к продажам в ноябре составило 1.38 в сравнении с 1.37 месяцем ранее.