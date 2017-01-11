Главные темы дня на рынках Европы: соглашение Volkswagen с Минюстом США, восходящая коррекция нефтяных фьючерсов, ожидания пресс-конференции Трампа

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в среду изменились незначительно в ожидании намеченной на сегодня пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая начнётся в 19:00 мск.

Слушая выступление Трампа, трейдеры будут сравнивать экономическую программу новой администрации Белого дома с предвыборными обещаниями избранного президента. Также ожидается, что Трамп расскажет о своих планах в отношении собственного бизнеса.

Директор службы суверенных рейтингов агентства Standard & Poor's Мориц Кремер сегодня сообщил в интервью CNBC, что кредитный рейтинг США, пониженный S&P с "AAA" до "AA" более пяти лет назад, вряд ли изменится в 2017 году. Понижение рейтинга было связано с опасениями по поводу бюджетного дефицита США и высокого уровня долга. На текущий момент США "не сделали слишком много для того, чтобы рассеять эти опасения", - сказал Кремер, отметив, что нынешняя экономическая политика США является "очень неопределённой", а для рейтинга "ААА" требуется "немного больше прозрачности, больше преемственности в политике".

В декабре агентство S&P опубликовало прогноз по динамике ВВП США, ожидая его роста на 2.4% в 2017 году в сравнении с прогнозируемым расширением на 1.6% в 2016 году.

К 15:55 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.1% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.1%, германского DAX – на 0.2% и снижения французского CAC-40 на 0.03%. Испанский индекс IBEX и итальянский FTSE MIB подешевели на 0.2% и 0.35% соответственно.

Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов в среду обновил исторический максимум после выхода данных о росте объёма промышленного производства в Великобритании в ноябре на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.1% в октябре.

Лидерами повышения в Европе оказались акции телекоммуникационного сектора после позитивных рекомендаций по некоторым бумагам от ведущих аналитиков.

Акции германского автоконцерна Volkswagen выросли на 2.6% на сообщениях, что он согласился выплатить Минюсту США 4.3 млрд долл в качестве штрафа за создание в дизельных автомобилях программного обеспечения, которое занижало реальные показатели выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Акции британской инжиниринговой компании Cobham упали на 16% после её предупреждения, что торговая прибыль за 2016 год окажется хуже предварительных прогнозов, и размер годовых дивидендов по акциям пока не определён.

Акции британского ритейлера J Sainsbury подорожали более чем на 3% после выхода данных о росте продаж за 15 недель, окончившихся 7 января, на 0.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на нефть в среду выросли на 0.4% после падения на 6% за две предыдущих торговых сессии. Мартовский контракт на нефть марки Brent к текущему момент достиг 53.91 долл за барр., торгуясь в диапазоне 53.60 - 54.22 долл.

По словам аналитиков, сегодняшние покупки нефтяных фьючерсов преимущественно связаны с "охотой за прибылью" после резкого падения цен. На рынке сохраняются опасения, что страны, не подписавшие соглашение стран OPEC и non-OPEC о сокращении нефтедобычи, будут увеличивать поставки, чем нивелируют усилия ведущих стран-экспортёров по стабилизации нефтяных цен.

Учитывая, что соглашение о сокращении нефтедобычи вступило в силу 1 января, его эффективность и объёмы сокращений по странам станут известны не ранее середины февраля, когда ОПЕК опубликует данные о январских уровнях поставок.

Агентство Reuters сегодня сообщило, что Саудовская Аравия предупредила своих азиатских клиентов о намерении немного уменьшить поставки нефти в феврале. Вместе с тем североамериканские производители продолжают наращивать добычу, а европейские и китайские торговцы в этом месяце поставят рекордный объём нефти - 22 млн баррелей с месторождений с Северном море и Азербайджане.

Кроме того, в Ливии государственная нефтяная компания National Oil сумела договориться с оппозицией о возобновлении работы нефтепроводов, перекачивающих нефть с двух ключевых месторождений на западе страны. В результате, на этой неделе добыча нефти в Ливии выросла до трёхлетнего максимума 708 тыс. барр. в сутки и в потенциале может достичь 900 тыс. барр. в сравнении с 575 тыс. барр. в сутки, зафиксированных в ноябре.

Также сегодня появились сообщения, что Иран продаёт нефть из национального резерва и за период с 16 ноября по 7 января поставил на рынок около 13.2 млн баррелей. Большая часть этой нефти была экспортирована в Азию, преимущественно в Китай.

Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США накануне сообщило, что производство нефти в США в 2017 году увеличится на 110 тыс. барр. в сутки до 9.0 млн барр. в сутки, а в 2018 году достигнет 9.3 млн барр. в сутки. За неделю, окончившуюся 30 декабря, производство нефти в США составляло 8.8 млн барр. в сутки. Таким образом, США намерены игнорировать соглашение стран OPEC и non-OPEC о сокращении нефтедобычи, и, по мнению экспертов, это может вынудить ведущих экспортёров отменить ноябрьскую сделку, чтобы не утратить завоёванную ранее долю рынка.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.