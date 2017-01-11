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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2017 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
вчера 15:30

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банков "БНКВ" и "НКБ"
Эмитенты:   Росгосстрах Банк  |  Россельхозбанк

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитных организаций АКБ "БНКВ" (АО) (г. Москва) и ООО КБ "НКБ" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Вкладчикам АКБ "БНКВ" (АО) возмещение по вкладам выплатит ПАО "РГС Банк", вкладчикам ООО КБ "НКБ" — АО "Россельхозбанк".

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банков начнутся 16 января 2017 года.

Официальные сообщения для вкладчиков указанных банков о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 13 января 2017 года на сайте АСВ, а также 17 января 2017 года в газете "Московская правда".

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