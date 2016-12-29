Российский рынок: итоги 28 декабря

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В итоге к закрытию вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ снизился на 0.29% и составил 2,182.98 б.п., а долларовый индекс РТС прибавил 0.22% - до отметки 1,138.31 б.п. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ возросли относительно вчерашнего дня – до 23,75.0 млрд руб.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "ММК" (-2.37%), "НЛМК" (-1.12%), "Норникеля" (-1.07%). Котировки металлургических компаний снижались под давлением укрепления рубля. Хуже рынка также завершили сессию "М.видео" (-1.59%), "РусГидро" (-1.48%), "Сбербанка" (-1.26%). Акции "Лукойла" (-2.46%) снизились на фоне сообщения об увеличении займа для LUKOIL Overseas Uzbekistan.

Лидерами повышения стали акции "ОГК-2" (+4.44%), "Татнефти" (ао +1.82%, ап +3.19%), "Магнита" (+2.55%), "ТГК-1" (+2.41%), ап "Сургутнефтегаза" (-1.48%).

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС сократился на 0.11% и составил 114,140.0 б.п. Фьючерс на акции "Сбербанка" оказался в минусе на 0.2%, фьючерс на акции "Газпрома" опустился на 0.06%, на акции "Лукойла" - на 0.01%.