Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 декабря

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

10:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за декабрь;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за ноябрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за ноябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, предварительно;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.