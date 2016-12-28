Российский рынок: итоги 26 декабря

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

К закрытию вчерашнего дня рублевый индекс ММВБ прибавил 0.5% и составил 2,189.43 б.п., долларовый индекс РТС подрос на 0.9% - до отметки 1,135.79 б.п. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ незначительно увеличились относительно понедельника – до 14,891.0 млрд руб.

По итогам дня лидерами повышения стали акции "ФСК ЕЭС" (+3.9%), "ТГК-1" (+2.7%), "РусГидро" (+2.6%), "Роснефти" (+2.4%). Умеренный интерес проявили инвесторы и к бумагам "ВТБ" (+2%).

Аутсайдерами торгов стали акции "Мечела" (-3.8%-ао, -1.3%-ап), "МегаФона" (-1.3%), "Распадской" (-1.2%). С дивидендным разрывом торговались бумаги "Норникеля" (-3%).

Рубль по-прежнему выглядит довольно уверенно.