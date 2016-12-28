Владимир Путин подписал указ о передаче акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех"

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Об этом сообщают РИА "Новости".

Акции предприятия переданы "Ростеху" в качестве имущественного взноса по предложению правительства. В соответствии с указом, "Уралвагонзавод" должен перейти в состав госкорпорации в течение 18 месяцев.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал о возможном объединении "Кралвагонзавода" с "Курганмашзаводом", который госкорпорация может получить в управление от концерна "Тракторные заводы". В данный момент идут переговоры об участии "Ростеха" в финансовом оздоровлении "Курганмашзавода".

Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что "Ростех" поможет "Уралвагонзаводу" в кризисный период, а кооперация военных заводов создаст единый "бронетанковый холдинг".