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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2016 г.Российский рынок: итоги 22 декабря
сегодня 09:45

Российский рынок: итоги 22 декабря
Эмитенты:   ММК  |  ОГК 2  |  Полиметалл  |  ФосАгро

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашней торговой сессии рублевый индекс ММВБ упал на 1.7% и составил 2,174.64 б.п., долларовый индекс РТС опустился на 1.32% до отметки 1,125.8 б.п. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизился относительно четверга – до 37,39.0 млрд руб.

Распродажам подверглись акции "ОГК-2" (-4.61%), "Мечела" (-4.61%), "Россетей" (-4.41%), "Камаза" (-3.76%), "ТГК-1" (-3.55%).

Лучше рынка выглядели бумаги "Соллерса" (+1.66%), "ММК" (+1.55%), "Полиметалл" (+1.44%), "ФосАгро" (+0.68%), РДР "Русала" (+1.13%).

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