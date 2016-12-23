Российский рынок: итоги 22 декабря

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашней торговой сессии рублевый индекс ММВБ упал на 1.7% и составил 2,174.64 б.п., долларовый индекс РТС опустился на 1.32% до отметки 1,125.8 б.п. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизился относительно четверга – до 37,39.0 млрд руб.

Распродажам подверглись акции "ОГК-2" (-4.61%), "Мечела" (-4.61%), "Россетей" (-4.41%), "Камаза" (-3.76%), "ТГК-1" (-3.55%).

Лучше рынка выглядели бумаги "Соллерса" (+1.66%), "ММК" (+1.55%), "Полиметалл" (+1.44%), "ФосАгро" (+0.68%), РДР "Русала" (+1.13%).