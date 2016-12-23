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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 декабря 2016 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:05

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "М2М Прайвет банка"

Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам ПАО "М2М Прайвет Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 23 декабря 2017 г. через ПАО "МИнБанк", действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 24 декабря 2017 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 23 декабря 2016 года в газете "Московская правда".

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