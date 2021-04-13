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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 апреля 2021 г.Индекс потребительских цен в США в марте вырос ...
вчера 15:35

Индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0.6%, почасовая зарплата снизилась на 0.8%

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в марте вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.4% в феврале.

По сравнению с мартом 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 2.6% в сравнении с 1.7% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.6% в сравнении с 1.3% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в марте снизилась на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в феврале (пересмотрено с (-0.2%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 1.5%.

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