АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Майкопбанка"

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Майкопбанк" (г. Майкоп). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам банка будут осуществлять АО "Россельхозбанк" и Банк "ВТБ" (ПАО), действующие от имени агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении "Майкопбанка" ликвидационных процедур.

При этом АО "Россельхозбанк" и Банк "ВТБ" (ПАО) на основании агентского договора с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) банка "Майкопбанк" в течение не менее 1 года.

АО "Россельхозбанк" и Банк "ВТБ" (ПАО) осуществляют прием заявлений о выплате возмещения, за исключением заявлений о выплате возмещения по вкладам отдельных видов, порядок выплаты возмещения по которым установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов, а также заявлений о выплате возмещения в повышенном размере в связи с наличием особых обстоятельств, указанных в статье 13.3 Закона о страховании вкладов, прием которых осуществляется непосредственно агентством.

Вкладчики АО "Майкопбанк", имеющие право на выплату возмещения по вкладам указанных выше отдельных видов и (или) в повышенном размере при наличии особых обстоятельств, а также проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, вправе направить заявления о выплате возмещения по почте либо передать через экспедицию агентства по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Подпись на заявлении о выплате возмещения, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 15 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно обращаться до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении банка. В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения указанный срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен решением Правления агентства при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.