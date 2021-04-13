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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 апреля 2021 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:00

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Геобанка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "Геобанк" (ООО). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам банка будет осуществлять ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка "Геобанка" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) банка "Геобанк" в течение не менее 1 года.

Вкладчики – физические лица КБ "Геобанк" (ООО), которые одновременно являются клиентами ПАО "Сбербанк", могут обратиться с заявлением о выплате возмещения в электронной форме (без посещения офиса банка-агента) через сервис "Сбербанк Онлайн". Сервис доступен как в мобильном приложении для Android и IOS, так и в WEB-версии.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

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